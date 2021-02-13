Первый блин Милевского: "Минай" проиграл битву аутсайдеров

После перерыва в два месяца возобновился чемпионат Украины по футболу. В Ужгороде сошлись команды, которые ведут борьбу за сохранение прописки в УПЛ. "Минай" принимал "Львов".

Этот матч стал знаковым еще по одной причине. Впервые с ноября 2012 года в УПЛ на поле вышел знаменитый форвард Артем Милевский. Забегая наперед скажем, что ничем особым Милевский не запомнился и был заменен на 59-й минуте.

Первый тайм был за гостями. Просто блестяще его провел бразильский полузащитник Альваро Тавареш. Он вернулся в команду из аренды в Азербайджане и за 45 минут оформил дубль.

После перерыва хозяева очень быстро вернулись в игру, это ветеран Антон Шиндер замкнул передачу с фланга. Но дальше "Минаю" не хватило остроты в атаке. Команда вроде и пыталась отыграться, но ничего из этого не вышло.

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"Минай" – "Львов" – 1:2

"Минай": Каниболоцкий, Карась, Матич, Малепе, Петрусенко (Хахлев, 46), Шпак (Шиндер, 46), Кожанов, Снижко, Нуриев, Кныш, Милевский (Одуеньи, 59).

"Львов": Костик, Брикнер (Довгий, 57), Махмутович, Михуби, Альваро (Грисьо, 84), Якимец, Сабино, Шина, Ренан (Нич, 57), Ременяк (Семенов, 84), Антви (Чирьяк, 61).