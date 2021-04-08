Первый крупный турнир Свитолиной-невесты перенесли: из-за денег

"Ролан Гаррос" начнется на неделю позже, чем должен был, а именно 30 мая

Теннисный турнир "Большого шлема" "Ролан Гаррос" в Париже перенесут на неделю, сообщает L’Equipe. Соревнования пройдут в период с 30 мая по 13 июня, вместо предыдущих дат – 23 мая/6 июня. Это означает, что между "Ролан Гаррос" и последующим за ним "Уимблдоном" будет перерыв лишь в две недели.

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Однако перенос "Гарроса" связан не с ухудшением эпидемиологической ситуации и ужесточением противоковидных мер, а скорее наоборот.

Как сообщает издание, перенос связан с тем, что к июню во Франции возможно снятие связанных с COVID ограничений. За счет изменения дат проведения турнира на более поздние организаторы планируют увеличить прибыль.

При этом в связи с переносом "Гарроса" травяные турниры в Штутгарте, Хертогенбосе и Ноттингеме, которые должны начаться 7 июня, могут быть отменены. В таком случае Федерация тенниса Франции выплатит компенсацию их организаторам.

/ Фото: AFP Реклама

Свитолина и Монфис / Фото: Instagram

Отметим, что звезда украинского тенниса Элина Свитолина на "Гарросе", где она трижды доходила до 1/4 финала, впервые выступит в качестве невесты. Ранее одесситка приняла предложение руки и сердца от француза Гаэля Монфиса.