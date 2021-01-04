Первый пост Роналду в Instagram: с чего начинал самый популярный человек в соцсетях

35-летний форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, у которого в Instagram 250 млн подписчиков. Сегодня футболист поблагодарил своих поклонников.

Надо сказать, для достижения этой цифры португальцу понадобилось чуть более восьми лет и около трех тысяч постов. Кстати, последние 50 млн подписчиков Роналду набрал ровно за 11 месяцев.

Первый пост Кришиану опубликовал 31 октября 2012 года. Но фото футболист празднует гол в футболке мадридского "Реала".

Что интересно, что этот пост до сих пор лайкают и комментируют его подписчики.

Поначалу Криштиану не был столь активным в соцсетях. Но снимки были у него яркими. Вот несколько его ранних постов.

Футболист осваивает ударные инструменты.

Получает награду из рук королевы Испании.

Роналду-пилот.

3 марта 2013 года. Криштиану вместе с Диего Марадоной.

Эту же фотографию Роналду выложил в день смерти Диего. Она собрала 19,7 млн лайков и стала самой популярной публикацией 2020 года.

Года два назад аналитики изучили соцсети знаменитостей и выяснили, что Криштиану Роналду зарабатывает примерно 975 тысяч долларов за каждый рекламный пост.