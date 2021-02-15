Первый темнокожий игрок в сборной Украины: легионер "Ворсклы" высказал пожелание

В сборной Украины выступало и продолжают играть несколько футболистов родом из-за рубежа. Их когорту несколько неожиданно захотел пополнить 18-летний легионер полтавской "Ворсклы" Амилькар Коджови. У парня интересная история: родился он в Гане, имеет корни в Кот-д'Ивуаре, уже успел получить паспорта Англии и Испании. Именно испанским гражданином он зарегистрирован в чемпионате Украины.

Тем временем, после матча "Заря" – "Десна" вспыхнул расистский скандал.

О своем желании Амилькар рассказал YouTube-каналу "Бомбардир":

"Да, я хочу стать первым темнокожим игроком сборной Украины. Если есть такая возможность, то я, конечно же, согласен. Я просто хочу этого. Мне нравится здесь. Украина – мой второй дом. Неважно, какого мы цвета кожи, это – о сердце. Если через три года меня позовут, я соглашусь".

К слову, Коджови – очень популярен в развлекательной сети TikTok. В Украину же он приехал лишь в этом сезоне. До этого пробовал свои силы в четвертом дивизионе английского чемпионата. Сайт Transfermarkt даже не смог сложить ему цену. Через неделю парню исполнится 19 лет.

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