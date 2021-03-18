Первый украинский клуб вакцинировался от COVID-19 всем составом

Вакцинироваться от COVID-19 в Украине уже начали и спортсмены. Так, баскетбольная команда Высшей лиги "СумДу" уже сделала прививки от коронавируса всем составом. А вот олимпийский чемпион готов пропустить Токио-2020, лишь бы ему не делали укол.

Сумскую команду проинформировали о возможных временных последствиях после вакцинации Covishield и после документального оформления были сделаны прививки – сообщает "СумДу".

Ранее мы уже разбирали, найдет ли Украина вакцину для спортсменов. Призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе и депутат ВР Украины Жан Беленюк рассказал о прививках от коронавируса для атлетов.

"Вакцинирование спортсменов планируется. Первая причина – это безопасность. Вторая – накануне Олимпийских игр, если спортсмен заболеет, то это повлияет на его возможность нормально подготовиться к соревнованиям. Но сейчас есть более приоритетные слои населения, которые должны вакцинироваться в первую очередь. Возможно, мы – ближе к Олимпиаде. Я сам подумываю об этом", – рассказал Жан XSPORT

Ранее появилась информация, что Международный олимпийский комитет вакцинирует украинских спортсменов, если этого не смогут сделать власти страны.

Видео: Сегодня