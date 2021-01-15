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Петерансель обновил рекорд по победам на "Дакаре", украинский штурман стал шестым

15 января, 18:57

Александр Трикиша

В классе грузовиков КамАЗу не нашлось равных

Знаменитый французский гонщик Стефан Петерансель в рекордный 14-й раз в карьере стал победителем ралли-рейда "Дакар". По итогам 12 этапов француз на 14 минут опередил катарского пилота Нассера Аль-Аттия. Третье место с отставанием в час досталось Карлосу Сайнсу.

Экипаж с украинским штурманом Дмитрием Циро и российским пилотом Владимиром Васильевым занял шестое место в генералке, отстав от лидера на 3 часа и 29 минут.

Петерансель является лишь вторым гонщиком в истории "Дакара", кто сумел победить в двух разных классах. Первые шесть побед француз завоевал в классе мотоциклов, а все последующие – на внедорожнике.

Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

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В классе мотоциклов победителем стал Кевин Бенавидес, опередивший в генеральной классификации Рикки Брабека на 4 минуты. Всего на 15 минут от первого места отстал Сэм Сандерленд. К сожалению, выступление мотоциклистов на Дакаре омрачено смертью одного из участников. Французский гонщик Пьер Шерпен скончался спустя несколько дней после аварии.

В классе грузовиков все предсказуемо – первых три места в итоговом зачете застолбили за собой экипажи КамАЗов. Первое места досталось Дмитрию Сотникову, вторым пришел Антон Шибалов, третьим – Айрат Мардеев.

Дакар-2021

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автоспорт ралли Дакар Стефан Петерансель

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