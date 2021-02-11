"Пидгрушная думала, что я ей просто так уступлю?" Эберг – о том, как "подрезала" украинку

Шведская биатлонистка Ханна Эберг изложила свою версию противостояния с Еленой Пидгрушной на последних метрах смешанной эстафеты чемпионата мира, состоявшейся накануне в Словении.

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"Я чувствовала, что за мной гонятся, но попыталась вцепиться и работать, как только могла. Когда меня догнала украинка, я знала, что хочу быть впереди на вершине первого подъема после поворота. Пидгрушная шла очень мощно, но мне удалось удержать свою позицию"

"Судя по всему, она была раздражена, что я ее не пропустила, но она же не думала, что я уступлю ей лыжню просто так?"

"Да, она мне что-то крикнула. Но я знала, что если я буду впереди там, то ей будет очень сложно обойти меня, потому что там так много поворотов и много снега", – цитирует шведку Ханну Эберг Tribuna.com со ссылкой на Aftonbladet

Ханна Эберг / Фото: Reuters

Елена Пидгрушная / Фото: biathlon.com.ua

Напомним, Эберг выиграла у Пидгрушной полсекунды, лишив Украину "бронзы".

После этого Пидгрушная обвинила Эберг в нечестной борьбе, заявив "Украинскому биатлону": "Она выталкивала меня в свежий снег, а иногда даже в кусты. И как только она видела, что я ее обгоняю, просто "подрезала", так было несколько раз. За двадцать лет в спорте я такую ​​наглость и хамство видела впервые".