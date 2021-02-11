"Пидгрушная упустила момент для атаки": тренер украинских биатлонистов оправдал в скандале шведку

Юрай Санитра считает, что Елена должна была атаковать Эберг раньше, на подъеме

Сегодня на чемпионате мира по биатлону – выходной. В украинском лагере все еще слышны отголоски вчерашнего скандала в первой гонке в Поклюке. Украинцы в смешанной эстафете стали четвертыми, обидно уступив "бронзу" Швеции.

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Елена Пидгрушная была недовольна поведением шведки, ведь тернополянка не смогла обойти соперницу на последних метрах дистанции: "Эберг выталкивала меня в кусты". Впрочем, не все согласны с титулованной украинкой. В частности, главный тренер команды Юрай Санитра в комментарии "Суспільному" высказал мнение, что повода для протеста не было:

"После финиша было очень много эмоций. Но надо реально смотреть на ситуацию на последнем круге. Я несколько раз пересмотрел повтор по телевидению. Это просто борьба на последнем круге: тот, кто на шаг впереди, может выбирать траекторию трассы. Думаю, подавать протест не было логики. Надо воспринять это как спортивную борьбу и принять для себя решение, как поступать в следующий раз в подобной ситуации. Елена была немного разочарована, но на дисквалификацию Швеции это не тянуло. Пидгрушная показала, что на подъемах была сильнее Эберг. На последнем долгом подъеме надо было активнее идти в Эберг. Можно было и в контакт идти: с лыжами или палками – никто бы ничего не сказал. Вот там был момент. А потом в этих поворотах уже сложно было бороться".

Читайте расписание всех гонок чемпионата мира по биатлону. В пятницу пройдет мужской спринт.

На прошлом форуме в Италии наши девчата завоевали бронзовые награды в эстафете:

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram