Пидручный взлетел на 12 мест в пасьюте, золотой дубль – у француза

Украинец запрыгнул на 23-ю строчку, а номером один снова стал Кантен Фийон Майе

Лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поднялся на 12 мест в сегодняшнем пасьюте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Стартовав 35-м после спринта, он финишировал 23-м.

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При этом если на первых двух огневых рубежах Пидручный суммарно допустил три промаха, то две заключительные стрельбы прошел чисто.

Напомним, 43-м в пасьюте должен был стартовать еще один украинец Артем Прима, однако главный тренер нашей сборной Юрай Санитра решил приберечь Приму на воскресную эстафету.

Что касается победителя субботней гонки преследования у мужчин, то им стал француз Кантен Фийон Майе, ранее выигравший и спринт. Таким образом у парня – золотой дубль.

Пасьют. Мужчины

1. Кантен Фийон Майе (Франция, 1+1+0+0) 28:46,7

2. Йоханнес Тингнес Бе (Норвегия, 1+0+0+1) +8,0

3. Эмильен Жаклен (Франция, 0+0+1+0) +14,6

23. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+2+0+0) +2:32,0

Кантен Фийон Майе / Фото: Reuters

Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

Ранее мы писали, что паралимпийская сборная Украины завоевала 29 медалей на Кубке мира по лыжным гонкам и биатлону в Словении, заняв второе общекомандное место.

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