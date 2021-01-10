"Питбуль" разбушевался! Эдгара Давидса удалили за драку в Португалии

Бывший полузащитник "Ювентуса", "Аякса" и сборной Нидерландов Эдгар Давидс – легендарный "Питбуль" – со скандалом дебютировал на посту главного тренера "Ольяненсе" в матче третьего дивизиона Португалии с командой "Лузитану Эвора".
Поединок завершился вничью 0:0, а после игры футболисты обеих команд устроили потасовку, в которую вмешались и тренеры. По ее итогам Давидс получил красную карточку, вследствие чего не сможет быть на тренерском мостике своей команды в следующем матче.
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После игры 47-летний Давидс отказался от комментариев по поводу удаления. Однако болельщики, зная бескомпромиссный характер нидерландца, вряд ли сильно удивились показанной ему красной карточке.
Видимо, Эдгар все еще не может убить в себе игрока. Не зря его за то, что вырывал мяч у соперников "с мясом", также называли "Пираньей", "Хищником" и "Бульдогом".
Напомним, из-за глаукомы победитель Лиги чемпионов Давидс играл в футбол в очках. Не снимает их и сейчас. В интервью "Сегодня" Давидс говорил: "В футболе я – король!"
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Смотрите, как играет бывший клуб Давидса "Аякс"
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