Плевать на коронавирус? Боксерский бой соберет более 60 000 зрителей на трибунах

Несмотря на бушующий в США коронавирус, на поединке между чемпионом WBA и WBC Саулем Альваресом и обладателем титула WBO Билли Джо Сондерсом ожидается более 60 тысяч болельщиков. Бой состоится 8 мая на стадионе в Арлингтоне в Техасе, который вмещает 100 тысяч зрителей. И на сегодня реализовано уже 40 000 билетов.

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"Предварительные продажи были фантастическими, и я уверен, что у нас будет аншлаг, чтобы посмотреть этот грандиозный объединительный бой. Это здорово – заполнить этот замечательный стадион болельщиками. Мы собираемся устроить ночь, которую никогда не забудут те, кому посчастливилось побывать там", – цитирует промоутера Эдди Хирна BadLeftHook

Напомним, что в своем последнем бою в феврале Альварес уничтожил Йылдырыма за три раунда. Для Альвареса эта победа стала 55-й на профессиональном ринге и 37-й – досрочной. Единственное поражение в карьере он потерпел от Флойда Мейвезера еще в 2013 году. Также на счету Альвареса две ничьих.

Ранее мы писали, что Олимпиада-2020 в Токио пройдет без иностранных болельщиков. В Японии переживают, что в страну могут привезти новые штаммы коронавируса.

Видео: Instagram