Плохой wi-fi и нет велосипеда: украинка пожаловалась на карантин в Австралии

Украинская теннисистка Марта Костюк попала в неприятную ситуацию по прилету в Мельбурн. Оказалось, что у одного из пассажиров самолета диагностировали коронавирус.

Организаторы Australian Open опубликовали заявление, что все игроки, летевшие на этом самолете, должны провести две недели в отеле и не смогут покидать свои номера для тренировок.

Напомним, что согласно протоколу безопасности Австралии все приезжие должны проходить двухнедельный карантин, но участники Australian Open получили исключение в виде 5 часов в день, которые можно провести за пределами номеров (2 часа – тренировка на корте, 2 часа – занятия фитнесом, 1 час – чтобы поесть).

"Мы не можем бороться за то, чтобы нас выпустили. На это никогда не пойдет правительство. Мы можем сказать свою точку зрения, например, чтобы другие игроки тоже пошли на карантин, чтобы не было такой нечестной ситуации, когда мы остаемся на карантине, а остальные могут тренироваться.

Если они оставляют нас на карантине, то у нас должны быть тогда более комфортные условия. Например, у нас тут не очень хороший wi-fi, у некоторых я знаю, что его вообще нет. Мы не сможем чисто физически позвонить нашим тренерам по физподготовке, чтобы получить задания и тренироваться в номере. Нам нужно дать беговые дорожки в номер или велосипед.

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Когда мы выйдем из карантина, организаторам стоит дать нам приоритет на тренировки перед первым туром. И поставить нас самыми последними в расписании", – заявила Костюк в интервью "Большому теннису Украины".

Марта Костюк / Фото: Instagram

Стартует Открытый чемпионат Австралии 8 февраля.

Смотрите, как Марта Костюк летела в Мельбурн:

Марта Костюк приземляется в Мельбурне