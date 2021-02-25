По книгам Кличко будут преподавать в Гарварде

На примерах из курса знаменитого боксера студенты будут учиться управлять вызовами

Авторский курс легендарного украинского спортсмена, одного из самых доминирующих чемпионов в истории супертяжелого веса, победителя Олимпиады-1996 и члена Международного зала боксерской славы Владимира Кличко "Управление вызовами" войдет в учебную программу Гарвардской бизнес-школы.

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Как сообщает Klitschko Brothers, учебное заведение будет использовать методику кейсов украинца в своих программах MBA и Executive Education, помогая студентам обсуждать реальные примеры и проблемы бизнеса. По словам профессоров университета Бориса Гройсберга, Майкла Норриса и Карин-Изабель Кнуп, основное внимание будет уделяться философии "управления вызовами" и факторам успеха, заключающимся в сосредоточенности, ловкости, координации и выносливости.

"Способность Владимира Кличко приспосабливаться, развиваться и становиться лучше очень важна и востребована больше, чем когда-либо в этом столетии. Мне понравилось работать над этим проектом, и я с нетерпением жду возможности его внедрения", – заявил профессор делового администрирования Гарвардской школы бизнеса Борис Гройсберг

Владимир Кличко / Фото: Братство Кличко

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