Побитый Усиком боец бегает под его песню на украинском языке (видео)

Латвийский боксер первого тяжелого веса Майрис Бриедис выбирает для тренировок украинскую музыку. На своей страничке в Instagram боец выложил видео с пробежки. А в машине, которая сопровождала боксера, громко играла песня украинского исполнителя Василия Жадана "Браття". Ранее жертву Усика лишили чемпионского пояса за "грязный" бокс.

Майрис Бриедис бегает под песню Василия Жадана "Браття" Видео: Instagram

Любопытно также, что именно под эту песню в ринг выходит бывший соперник Майриса – украинец Александр Усик. Бойцы встречались в январе 2018 года в полуфинале всемирной Суперсерии, а победу решением большинства судей одержал украинский спортсмен. В тот день Усик также вышел в ринг под песню "Браття".

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Напомним, что в сентябре в Мюнхене состоялся финал второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). В поединке за трофей Мохаммеда Али 35-летний латвиец Майрис Бриедис решением судей победил 34-летнего кубинца Юниера Дортикоса. Бриедис забрал у соперника титул чемпиона IBF, а также завладел поясом журнала "Ринг", который до этого был вакантным.

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Усик, тренировки перед Чисорой Видео: USYK17