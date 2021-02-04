Поближе к семье! Лидера "Динамо" с истекающим контрактом снова позвали в США

Киевское "Динамо" получило еще одно предложение из-за океана относительно своего уругвайского полузащитника Карлоса де Пены. 28-летним обладателем шикарной подачи с левой заинтересовался клуб Североамериканской лиги MLS "Даллас". Об этом у себя в Twitter сообщает журналист TyC Sports Сезар Луис Мерло.

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Напомним, на днях "Динамо" уже отклонило одно предложение о де Пене из MLS. Переговоры вращались вокруг суммы в 2,5 миллиона евро, но в итоге стороны к общему знаменателю не пришли.

И вот очередная попытка американцев заполучить де Пену.

Карлос де Пена и его семья / Фото: Instagram

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Карлос де Пена / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Отметим, что аналитики Transfermarkt оценивают Карлоса де Пену в 3 миллиона евро. А его контракт с "Динамо" рассчитан до конца 2021 года. То есть если киевляне не продлят его в ближайшие полгода, то уже с лета уругваец получит право подписать предварительное соглашение с другим клубом.

Напомним, в конце декабря динамовец Карлос де Пена впервые стал отцом. У футболиста и его жены Эли в Уругвае родился сын. Ребенка назвали Хуан Крус. Таким образом, в случае перехода в "Даллас" Карлос сможет быть поближе в своей семье.

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