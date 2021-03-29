Почему Миколенко похоронил сборную Украины? Стала известна причина

Сборная Украины сыграла вничью с Финляндией (1:1) в отборочном матче ЧМ-2022. Жуниор Мораес открыл счет на 80-й минуте, но перед финальным свистком Виталий Миколенко сфолил в собственной штрафной. Защитник ошибся в безобидной ситуации, заработал красную карточку и пенальти в наши ворота.

"В целом, конечно, недовольны результатом, недовольны концовкой игры. В последние 5 минут можно было сыграть грамотнее. Контролировали игру, имели достаточно моментов. Не хватило нам в концовке концентрации.

Конечно, поддержали Миколенко. Надо было мне подсказать, чтобы он выбивал мяч, а я сказал, чтобы он мне скидывал. Наверное, я его запутал. Хотел бы извиниться", – отметил после матча вратарь нашей команды Георгий Бущан.

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