Почему Пидгрушная проиграла "серебро" эстафеты на последних метрах и кто ее матюкал

Капитан сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная поделилась эмоциями после третьего места в женской эстафете на чемпионате мира-2021 в Поклюке. Отметим, что Елена на последнем круге вышла даже на второе место, но буквально на финишной прямой в борьбе уступила его немке Франциске Пройсс.

Сборная Украины по биатлону на ЧМ-2021 / Фото: Reuters

"Сегодня было приятно наблюдать за каждым этапом. Верила и боролась до последнего, просто рада, что наконец-то не 4-е место, наконец-то доехали. Конечно, жаль, что моих сил не хватило на последние 300 метров, Франциска обошла меня буквально на финишной прямой, хотя до этого на подъемах я ее обходила. Значит, будем готовиться дальше", – сказала Пидгрушная в эфире UA:Перший.

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Биатлонистка поблагодарила всех – сервис-бригаду, медиков, тренеров: "Действительно чувствовалась поддержка в течение всего последнего круга. Даже другие страны болели, подкрикивали. Спасибо всем болельщикам, которые критиковали и матюкали нас, но многие верили и поддерживали. Я слышала всех. Наверное и Украину здесь было слышно".

Напомним, что в двух смешанных эстафетах в Поклюке Украина заняла 4 место. Завтра, 21 февраля, чемпионат мира-2021 закроют масс-старты.

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