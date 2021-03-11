Почему проиграло "Динамо"? Есть объяснение

Сегодня в Киеве прошел матч 1/8 финала Лиги Европы. "Динамо" проиграло "Вильярреалу" – 0:2.

Результат и игру своей команды прокомментировал наставник "Динамо" Мирча Луческу.

- Мы играли с сильной командой, в этом главная причина результата. Командой более опытной, играющей в более сильном чемпионате и регулярно в еврокубках. В этом разница. Не надо искать ничего другого. "Вильярреал" просто сильнее. Он очень удачно использует свои шансы. А мы ошибались в обороне, наши молодые защитники допустили ряд оплошностей, которыми воспользовались быстрые и техничные игроки "Вильярреала".

Но если бы мы забили на первых минутах, если бы Витя Цыганков реализовал свой момент, все бы сложилось по-другому. Гол – это маленькая, но важная деталь.

- То есть проиграло "Динамо" закономерно?

- "Вильярреал" победил заслуженно. Наверное, мы могли сыграть – 1:2.

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- Почему "Динамо" снова пропустило со стандартов?

- Невнимательность и отсутствие опыта. У нас молодые защитники, им не хватает опыта. Поэтому их застают врасплох опытные соперники. В первом голе мы потеряли игроков при выходе из штрафной. Во втором, наверное, должен был выйти Бущан. Он среагировал затем на удар, но защитники должны быть активнее. Мы знали, что испанцы хорошо играют головой, и должны были перекрывать подачи с флангов. Но все это, опять же, отсутствие опыта.

- Что ждать от "Динамо" в Испании?

- Я сказал ребятам: играйте с улыбкой на лице, с радостью! Потому что то, что вы уже сделали, никто не ожидал по результатам прошлого года. Никто не ожидал, что мы выйдем в Лигу чемпионов и столь высоко поднимемся в еврокубках. Теперь каждая игра для вас это бонус.