Почеттино стал самым высокооплачиваемым наставником "ПСЖ": рейтинг зарплат тренеров

Аргентинец пока далеко от вершины рейтинга

Новый главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино стал самым высокооплачиваемым наставником команды в истории. По информации L`Equipe, зарплата аргентинского специалиста составит 6,3 миллиона евро в год. Предыдущий главный тренер команды Томас Тухель получал 4,2 млн евро в год.

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Также в контракте аргентинца есть пункт, согласно которому в следующем сезоне его оклад вырастет до 7,5 млн евро, а если он согласится продлить соглашение еще на год, то автоматически заработает увеличение заработной платы до 8 млн евро в год. Текущее соглашение рассчитано до лета 2022 года.

Примечательно, что по меркам европейского футбола зарплата Почеттино не является заоблачной. Например, сменщик Маурисио в "Тоттенхэме" Жозе Моуринью зарабатывает 17,52 миллиона евро в год.

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А самый дорогостоящий контракт среди тренеров принадлежит наставнику мадридского "Атлетико" Диего Симеоне – аргентинец зарабатывает за год примерно 40,5 млн евро.

Первая пятерка рейтинга:

1. Диего Симеоне ("Атлетико") – 40,5 млн евро

2. Антонио Конте ("Интер") – 30

3. Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") – 27

4. Юрген Клопп ("Ливерпуль") – 17,52

5. Жозе Моуринью ("Тоттенхэм") – 17,52

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