Подлый удар сзади: боксер скандально нокаутировал соперника

Скандальной победой Макси Хьюза завершился его поединок против Пола Хайленда за вакантный титул чемпиона Британии в легком весе. В восьмом раунде Хьюз нанес болезненный удар в корпус и Хайленд схватился за живот.
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Рефери на секунду бой остановил, а затем жестом показал, что можно продолжать поединок. Однако в этот момент Хайленд развернулся к нему спиной и пошел в угол, думая, что рефери зафиксировал нокдаун.
В это время Хьюз подбежал к сопернику сзади и нанес удар в голову. Ошарашенный Хайленд рухнул на канвас, а рефери отсчитал до 10 и остановил бой.
Ранее мы писали о невероятном нокауте: боксер даже не понял, что его вырубили. Один удар решил исход поединка.
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