Подпольные бои в тюрьме: убийца-спортсмен рассказал, как это происходит

Российский боец смешанных единоборств Максим Новоселов, который более десяти лет провел в местах лишения свободы, рассказал, как проводил подпольные поединки в тюрьме.

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"У нас, кто понимает, были небольшие промежутки между промзоной и жилзоной. В коридорах все это проходило, где не было видеонаблюдения. Это происходило, когда не было рядом сотрудников. Либо договаривались с сотрудниками, чтобы их не было на тот момент. Проходили бои, дрались, синяки и повреждения объясняли производственными травмами: поскользнулся, упал. Не было тяжелых последствий, чтобы убивали… В основном, разбили нос, глаз. Крупных переломов даже не было"

"Я как никто другой знаю, как в колонии проходят бои. Там в основном на кону стоит твоя независимость", – приводит слова 47-летнего Новоселова РЕН ТВ

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В 1993 году Новоселов был осужден по обвинению в убийстве. В 2007-м стал чемпионом Европы по самбо. В 2012 году получил еще один тюремный срок за покровительство наркобизнеса. Сейчас продолжает спортивную карьеру.