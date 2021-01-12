Подсчитали стоимость украшений Криштиану Роналду и его невесты: вы будете в шоке

Один из самых успешных и богатых футболистов на планете Криштиану Роналду вкладывает свое состояние в дорогостоящие автомобили и украшения. The Sun подсчитало, что суммарная стоимость украшений Роналду и его невесты Джорджины Родригес, во всяком случае тех, которые они показали на публике, оценивается в 2,9 миллионов евро.

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Церемонию вручения Dubai Globe Soccer Awards Роналду посетил с часами Rolex GMT Master за 425 тысяч евро – это самые дорогие часы компании.

На этом же мероприятии Джорджина Родригес красовалась с огромным обручальным кольцом стоимостью 687 тысяч евро. Оно инкрустировано бриллиантами и украшено большим сапфиром.

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На одну из пресс-конференций "Ювентуса" Роналду пришел с инкрустированными бриллиантами часами Franck Muller за 1,3 млн евро.

А еще ранее на его руке заметили часы из ограниченной серии Jacob and Co H24 стоимостью 111 тысяч евро.

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Иногда Роналду надевает огромное женское кольцо стоимостью 223 тысячи евро с большим желтым бриллиантом внутри.

А вот обручальное кольцо футболиста намного дешевле, чем у его избранницы – всего за 55 тысяч евро.

В то же время Джорджина сэкономила на покупке часов. Ее Patek Philippe TWENTY 4 из 18-каратного розового золота с бриллиантовым безелем оценивается всего в 36 тысяч евро.

Еще девушка любит украшать свою руку браслетами с бриллиантами. Их у невесты футболиста три, а цена каждого составляет 28 тысяч евро.

Наконец, за свои серьги Роналду заплатил около 11 тысяч евро. Самое дешевое украшение в коллекции футболиста.