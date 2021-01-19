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Подзатыльник от Месси оценили всего в два матча дисквалификации

19 января, 16:08

Александр Трикиша

Аргентинец отделался "легким испугом"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отделался лишь двумя матчами дисквалификации за удар соперника в финальном матче за Суперкубок Испании против "Атлетика" из Бильбао. Напомним, на 120-й минуте встречи Месси в борьбе с Асьером Вильялибре врезал последнему по голове. Арбитр пересмотрел эпизод с помощью системы VAR и показал лидеру каталонцев красную карточку, сообщает marca.

Тем не менее, в протоколе рефери указано, что Месси удален за то, что "ударил по сопернику рукой с применением чрезмерной силы, когда мяч находился в игре, но на расстоянии от них". Это послужило поводом для смягчения наказания для аргентинца, которому светило 12 матчей дисквалификации.

Месси пропустит матч против "Корнельи" в Кубке Испании и поединок чемпионата страны против "Эльче". На данный момент на счету Лионеля 17 матчей в чемпионате Испании и 11 забитых мячей.

Смотрите, как Месси забивал "Динамо":

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Барселона Лионель Месси Суперкубок Испании

Источник: Сегодня|Спорт

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