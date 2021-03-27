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Погасил свет секретным ударом: эффектный нокаут в смешанных единоборствах

27 марта, 22:29

Александр Трикиша

Как ему это удалось?

Иранский боец смешанных единоборств Сейедвали Дехган одержал эффектную победу над армянином Ваагном Овсепяном на турнире Mix Fight Events 46. Уже в первом раунде Дехган скрытым ударом с левой отправил соперника в глухой нокаут.

С первого раза даже тяжело рассмотреть, каким образом иранец одержал победу. Тем не менее этот скрытый удар оказался решающим.

Напомним, что сегодня поздно ночью Диллиан Уайт попытается взять реванш у Александра Поветкина. Трансляция боя Поветкин – Уайт есть на нашем сайте.

Еще сегодня ночью переводят часы на час вперед. А перед этим посмотрите новый выпуск шоу "Дед Панч и молодежь", в котором самый опытный журналист "Сегодня" разложил по полочкам... время. А заодно спросил у молодых и красивых, с кем им лучше спится.

Смотрите яркие нокауты:

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Источник: Сегодня|Спорт

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