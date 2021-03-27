Похоже на драку в супермаркете: бой в женском боксе вызвал смех в Сети

В США состоялся необычный бой между девушками-боксерами. Необычный он тем, что одна из участниц боя – Порш Хайнс – лишь очень отдаленно напоминала профессиональную спортсменку.

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В первом раунде своего дебютного боя в профи Хайнс по всем статьям проиграла Сейни Драугн. От неизбежного нокаута ее спас рефери. Отметит, что Сейни одержала третью победу в карьере, еще один ее бой завершился вничью. Остается лишь догадываться, кто разрешил бой между такими разными соперницами – как в мастерстве, так и в весе.

В комментариях под видео пользователи шутят, что бой был больше похож на драку в супермаркете за туалетную бумагу во время локдауна, а также его сравнивают с разборками в магазинах во время "Черной пятницы".

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