Поиск золотой середины: анонс матча "Шахтер" – "Десна"

Сегодня в Киеве пройдет поединок 18-го тура украинской Премьер-лиги. Встречаются команды, которые ведут борьбу за медали чемпионата Украины – "Шахтер" и "Десна". Поединок начнется в 17:00. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Десна".

Игровой кризис "Шахтера" остается актуальным, что продолжает отображаться на результатах команды. В восьми матчах 2021 года "горняки" забили лишь шесть голов и в четырех не смогли поразить ворота соперников. В последних четырех матчах команда Каштру победила лишь раз, и то с трудом – "Олимпик" (1:0), а также трижды проиграла – "Заре" (0:1), "Агробизнесу" (0:1) и "Роме" (0:3). Кажется, у донецких футболистов присутствуют проблемы как с функциональной готовностью, так и с психологией. В лазарете только Тарас Степаненко. Алан Патрик отбыл дисквалификацию и сможет вернуться на поле. С одной стороны, после тяжелого выезда в Рим можно ожидать ротацию, с другой – "Десна" очень непростой соперник, поэтому расслабляться нельзя, и в выборе исполнителей тренерскому штабу придется найти золотую середину.

Реклама

"Десна" идет на четвертом месте, отставая от "Зари" на два очка и от "горняков" на шесть. Начав 2021 год с поражения от луганчан (1:2), они расписали ничью с "Динамо" (1:1) и добыли две разгромные победы – над "Ингульцом" (3:0) и "Рухом" (4:0). Воспитанники "горняков" Тотовицкий, Безбородько и Картушов сыграют против родной команды, Филип Будковский не сможет этого сделать из-за дисквалификации, а арендованный у дончан Ефим Конопля – по договоренности сторон.

Черниговская команда точно постарается дать бой "Шахтеру" и создаст чемпионам немало проблем. Однако класс "горняков" должен сделать разницу, иначе их ждут огромные проблемы и риск остаться в этом сезоне совсем без трофеев. Думаю, обе команды забьют. Ожидаю, что "Шахтер" победит и ТБ 2,5.