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Пока Буяльский спит. Жена динамовца показала подарок мужу на день рождения

6 января, 14:33

Олег Люлька

Ведущему полузащитнику киевского клуба сегодня исполняется 28 лет

Алина Буяльская трогательно поздравила своего мужа – футболиста "Динамо" Виталия Буяльского – с днем рождения. Сегодня основному полузащитнику столичной команды исполнилось 28 лет. Он родился 6 января, как и Валерий Лобановский.

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"С днем рождения, наш самый родной, любимый и единственный муж и папа. Очень сильно тебя любим, ценим и всегда будем рядом. Наша поддержка и опора", – написала у себя в Instagram Алина Буяльская

При этом Алина Буяльская показала подарок, который Виталию приготовила их дочка – трехлетняя Злата, пока футболист спал. "Я нарисовала папу, меня и маму", – рассказала юная художница Злата Буяльская.

Дочка Виталия Буяльского Злата Видео: Instagram

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Ранее супруга динамовца Буяльского призналась, что хочет второго ребенка. "Стараемся вести максимально здоровый образ жизни и ждем этот приятный сюрприз в виде двух полосок", – поведала жена футболиста, добавив, что их дочка хочет и братика, и сестричку.

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Источник: Сегодня|Спорт

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