Пока муж в сборной: супруга украинского футболиста поделилась фото в купальнике

Пока Руслан Малиновский находится в расположении сборной Украины и готовится к матчу против Финляндии в отборе на ЧМ-2022, его супруга Роксана нежится на теплом солнышке на Мальдивах и делится впечатлениями на своей странице в Instagram. Трансляция матча Украина – Финляндия есть на нашем сайте.
Роксана предстала перед поклонниками в ярком разноцветном купальнике. Девушка не стеснялась позировать перед камерой в различных позах.
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