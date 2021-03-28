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Пока муж в сборной: супруга украинского футболиста поделилась фото в купальнике

28 марта, 19:14

Александр Трикиша

Роксана Малиновская отдыхает на Мальдивах

Пока Руслан Малиновский находится в расположении сборной Украины и готовится к матчу против Финляндии в отборе на ЧМ-2022, его супруга Роксана нежится на теплом солнышке на Мальдивах и делится впечатлениями на своей странице в Instagram. Трансляция матча Украина – Финляндия есть на нашем сайте.

Роксана предстала перед поклонниками в ярком разноцветном купальнике. Девушка не стеснялась позировать перед камерой в различных позах.

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WAGs Роксана Малиновская

Источник: Сегодня|Спорт

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