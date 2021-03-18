Версія українською
$ 27,7
32,99

Показала тело и отпала челюсть! Фото с перцем от шеф-повара украинского гиганта

18 марта, 20:21

Елена Павлова

Бывшая девушка украинского баскетболиста любит очень откровенные купальники

В сентябре один из двух украинских баскетболистов НБА Алексей Лэнь показал свою новую девушку. 27-летний центровой, который на тот момент выступал за "Сакраменто Кингз", признался, что встречается с шеф-поваром из Атланты Анжелой. Однако в последнее время девушка выкладывает откровенные фото, на которых нет баскетболиста.

Читайте также: Соблазнительная Кардашьян заведет второго ребенка от звезды НБА

Отметим, что пара вместе провела День Благодарения, однако вскоре Лэнь перебрался сначала в "Торонто", а затем снова вернулся в США. В "Вашингтоне" украинцу предложили 2,3 миллиона долларов за год. И он согласился. Однако, судя по всему, переезды разрушили отношения с Анджелой. Либо они хорошо скрывают продолжение своего романа.

Напомним, ранее Алексей встречался с темнокожей баскетболисткой Эссенс Таунсенд, с которой познакомился в студенческие годы. Его рост – 216 см. В последнее время Лэнь не афишировал свою личную жизнь, да и фото Анжелы через некоторое время исчезло из его "истории" в Instagram.

Ранее украинского баскетболиста выменяли на восходящую звезду НБА.

Алексей Лэнь и его девушка Видео: Instagram

Новости на эту же тему:
девушка повар НБА Алексей Лэнь WAGs Вашингтон Уизардс

Реклама

Новости партнеров

Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
«Это бесконтрольность языка». Тина Кароль об Ольге Поляковой
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд