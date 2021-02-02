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Покрывал Россию и может получить 10 лет тюрьмы: экс-босс биатлона под следствием

2 февраля, 13:03

Елена Павлова

В Норвегии Андерсу Бессебергу предъявляют серьезные обвинения

Бывший президент Международного союза биатлонистов 74-лентний Андерс Бессеберг может получить до 10 лет тюрьмы по статье о коррупции в Норвегии. На минувшей неделе комиссия IBU признала его виновным в сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов – Россия подкупала проститутками босса мирового биатлона.

Андерс Бессеберг / Фото: Getty Images

"Наказание за коррупцию — это 10 лет лишения свободы. Мы сотрудничаем с прокуратурой Австрии по делу Бессеберга. Мы провели несколько допросов, изучаем документы. Могу сказать, что мы уделяем этому расследованию особое внимание – выдвинуты серьезные обвинения", — цитирует прокурора Трюде Стангхелле TV2.

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Стангхелле также объяснил, почему норвежская прокуратура не сотрудничает с комиссией по внутренним расследованиям IBU, которая также занимается делом Бессеберга.

Биатлонисты на стрельбище / Фото: IBU

"Эта комиссия была создана в частном порядке для расследования от имени IBU. Мы не предоставляли им нашу информацию — согласно норвежскому уголовному кодексу во время расследования доступ запрещен. Но я знаю, что эта комиссия получила доступ к расследованию австрийской стороны", — сказал прокурор.

Андерс Бессеберг / Фото: Getty Images

Напомним, что недавно независимая комиссия IBU под руководством Джонатана Тэйлора обнародовала результаты расследования по бывшему главе организации Андерсу Бессебергу, придя к следующим выводам:

Ранее экс-глава мирового биатлона признался в получении "постельных" взяток.

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