Покрывал Россию и может получить 10 лет тюрьмы: экс-босс биатлона под следствием

Бывший президент Международного союза биатлонистов 74-лентний Андерс Бессеберг может получить до 10 лет тюрьмы по статье о коррупции в Норвегии. На минувшей неделе комиссия IBU признала его виновным в сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов – Россия подкупала проститутками босса мирового биатлона.

Андерс Бессеберг / Фото: Getty Images

"Наказание за коррупцию — это 10 лет лишения свободы. Мы сотрудничаем с прокуратурой Австрии по делу Бессеберга. Мы провели несколько допросов, изучаем документы. Могу сказать, что мы уделяем этому расследованию особое внимание – выдвинуты серьезные обвинения", — цитирует прокурора Трюде Стангхелле TV2.

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Стангхелле также объяснил, почему норвежская прокуратура не сотрудничает с комиссией по внутренним расследованиям IBU, которая также занимается делом Бессеберга.

Биатлонисты на стрельбище / Фото: IBU

"Эта комиссия была создана в частном порядке для расследования от имени IBU. Мы не предоставляли им нашу информацию — согласно норвежскому уголовному кодексу во время расследования доступ запрещен. Но я знаю, что эта комиссия получила доступ к расследованию австрийской стороны", — сказал прокурор.

Андерс Бессеберг / Фото: Getty Images

Напомним, что недавно независимая комиссия IBU под руководством Джонатана Тэйлора обнародовала результаты расследования по бывшему главе организации Андерсу Бессебергу, придя к следующим выводам:

Бессеберг позволил россиянину Александру Тихонову остаться вице-президентом IBU, хотя на россиянина тогда было заведено уголовное дело

Бессеберг не стал отстранять Тихонова от работы в организации после того, как тот пытался подкупить генерального секретаря Николь Реш, чтобы та скрыла допинговые случаи с Екатериной Юрьевой, Дмитрием Ярошенко и Альбиной Ахатовой в 2009 году

Бессеберг не стал ничего предпринимать, когда получил информацию о том, что бывший глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов пытался купить голоса на выборах в конгресс IBU в 2014-м

Бессеберг получал взятки от России в виде услуг проституток и поездок на охоту

Не реагировал должным образом на доклады Ричарда Макларена и Ричарда Паунда о допинге в российском спорте

Не стал переносить финальный этап Кубка мира из Тюмени, хотя об этом его просили многие члены организации

Ранее экс-глава мирового биатлона признался в получении "постельных" взяток.