Покусился на святое: тренер сборной Англии предложил отказать от соцсетей

С необычным предложением обратился к своим футболистам наставник сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт. 50-летний специалист предложил игрокам уйти из социальных сетей. С одной стороны он поддержал поступок бывшей звезды "Арсенала" Тьерри Анри. Темнокожий француз отказался от соцсетей из-за того, что там не контролируются проявления расизма. А со второй стороны Саутгейт признал, что часто сообщения в интернете негативно влияют на игроков и по другим причинам.

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Слова Гарета приводит Sky Sports:

"Социальные сети не контролируют ситуацию, поэтому я полностью понимаю отказ от них. Думаю, что каждому игроку, каждому заметному человеку, кто может получить такое негативное внимание, стоит задуматься, хочет ли он оказаться в такой ситуации? Во время сборов я стараюсь дистанцироваться от СМИ. Да, я не очень в курсе происходящего в мире, но, если я не получаю негатив, мир становится лучше. Так что, считаю, нашим игрокам стоит задуматься над таким шагом".

Гарет Саутгейт / Фото: Reuters

При этом он высказался и о коллегах, которые сталкиваются с такой же проблемой во многих командах:

"Одна из главных забот любого тренера в Англии в том, что после игры игроки заходят в раздевалку и начинают смотреть в телефон. В этот момент они очень уязвимы и измождены. Какие отзывы они могут там услышать?"

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