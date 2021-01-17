Полиция будет охранять нарушителей карантина. Теннисисты уже пытались бежать

А среди пассажиров чартеров в Австралию нашли еще одного больного COVID-19

Новых заразившихся коронавирусом нашли среди пассажиров, летевших чартерами на Australian Open-2021 в Мельбурн. Глава департамента исправительных учреждений Виктории Эмма Кассар, отвечающая за карантин в этом штате, сообщила, что четвертый человек – это член команды телевизионщиков, прибывший самолетом из Лос-Анджелеса.

Рафаэль Надаль прилетел на Australian Open / Фото: Reuters

Ранее COVID-19 обнаружили у двух человек на рейсе из Лос-Анджелеса. А также у тренера Бьянки Андрееску Сильвена Брюно, летевшего из Абу-Даби вместе с украинкой Мартой Костюк, которая ушла на двухнедельный карантин в Мельбурне.

Также Кассар рассказала, что некоторые игроки и члены команд пытаются нарушать карантин перед Australian Open. Они пытались покинуть свои номера, чтобы поговорить друг с другом, некоторые открывали двери и кричали другим людям на этаже.

"Мы очень серьезно относимся ко всем нарушениям. Для игроков существует штраф до 20 тысяч, предупреждение от полиции, но альтернативой для тех, кто систематически нарушает правила или не хочет оставаться в своих номерах, будет перевод в отель под усиленной охраной, где за дверью находится сотрудник полиции Виктории", – отметила Кассар.

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Полиция Виктории заявила, что не станет комментировать отдельные случаи, но будет без колебаний налагать штрафы за очевидные и вопиющие нарушения любых требований обязательного карантина".

Ранее мы сообщали, что украинка пожаловалась на карантин в Австралии.

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