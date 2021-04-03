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Полиция задержала партию кокаина с логотипом Криштиану Роналду

3 апреля, 00:10

Александр Трикиша

Наркоторговцы планировали нажиться с помощью популярности португальского футболиста

Полиция Нью-Йорка провела операцию по борьбе с наркоторговлей, завершившуюся арестом двух торговцев, у которых изъяли оружие, 200 тысяч долларов и 50 упаковок кокаина с напечатанным на нем логотипом "CR7", который принадлежит знаменитому португальскому футболисту Криштиану Роналду.

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Представитель полиции Бриджит Бреннан заявила, что стоимость изъятой партии кокаина весом в 50 кг оценивается в около 2 млн долларов, сообщает record.pt.

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Ранее мы писали, что олимпийский призер признан виновным в контрабанде 650 кг кокаина. Общая сумма перевозимой партии наркотиков составляет 151 миллион долларов.

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Источник: Сегодня|Спорт

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