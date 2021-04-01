Политическая заказуха России: почему украинскую чемпионку мира обвинили в читерстве

Специалист считает, что комиссия состояла из слабого гроссмейстера и трех человек, которые научились отличать коня от слона

Известный украинский гроссмейстер Александр Арещенко отреагировал за скандал в шахматах. Украинку Юлию Осьмак лишили титула чемпионки мира из-за читерства, но девушка отрицает какое-либо жульничество и просит проверить ее на детекторе лжи.

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Призер командного чемпионата мира изложил свои мысли по поводу сложившейся ситуации и обратился за объяснениями к юридсту ФИДЕ Александру Мартынову. Напомним, что Международную шахматную федерацию возглавляет экс-помощник президента РФ Владимира Путина Аркадий Дворкович.

Александр Арещенко / Фото: Facebook

Состав комиссии решившей что Осьмак читерила

"Господин Мартынов на эфире заявил что комиссия состоит из опытных и уважаемых людей. На деле, в комиссию входит один очень слабый гроссмейстер и три человека, которые научились отличать коня от слона и правильно расставлять начальную позицию. Уважаемый Александр Мартынов, в чем заключается опытность этих людей, если они даже в шахматы толком играть не умеют и в любом дворе найдется парочка дедушек, которые им могут показать мастер-класс?

Считаю состав комиссии просто издевательством и плевком в лицо шахматистам со стороны FIDE".

Юлия Осьмак/Фото Moschess

Политическая заказуха

"Я, как и многие другие профессиональные шахматисты, не нашли каких-либо отклонений в партиях Осьмак именно в этом конкретном турнире. Отсюда следует несколько вопросов. Первый и очень важный: ее наказали за читинг именно и конкретно в этом турнире или были подозрения, проведен анализ ее интернет партий из предыдущих турниров?

На деле это выглядит просто как юридическая вода. Программу никто не видел, ваши эксперты-разрядники не выдерживают никакой критики, доказательств никто не видел. Я с таким же успехом могу заявить что это банальная политическая заказуха с целью очернения моей страны в глазах общественности со стороны страны-агрессора"

Юлия Осьмак / Фото: Facebook

Пожизненный бан или извинения

"Если вы обвиняете игрока и рушите ему его карьеру, вы обязаны продемонстрировать факты. И если это так, то баньте его уже нормально, на долгий срок или вообще навсегда. Читер – по факту обычный вор и если это было систематически, то сообщите общественности с указанием конкретных фактов, турниров, статистики. Или извиняйтесь перед обвиняемым. Шахматистов не очень устраивает, что обвиненный в читерстве может свободно играть в новом турнире. Вы практически даете зеленый свет читерам, говоря, что если тебя словили, то ничего страшного, у тебя есть еще одна попытка.

"Все это пахнет произволом и диктатурой со стороны FIDE: баним кого хотим, потому что можем. Ну и если учесть, что президентом FIDE является лицо, приближенное к царю государства с которым у нас по факту война, то возможно и прямым политическим заказом", – подытожил Арещенко

Ранее мы писали, что в шахматах грянула украинско-российская война.