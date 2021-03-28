Полное доминирование: статистика ударов боя Уайт – Поветкин

Минувшей ночью на Гибралтаре состоялся бой за титул временного чемпиона WBC, в котором Диллиан Уайт нокаутировал Александра Поветкина в четвертом раунде. Победа британца выглядит полностью закономерной: даже трудно сказать, на что рассчитывал российский боксер. Возможно, просто хотел заработать солидный гонорар и надеялся на удачу.

Официальная статистика ударов, которую опубликовал сайт BoxingScene, только подтверждает то, что многие и так видели: в ринге происходило форменное избиение.

За весь поединок Русский витязь сделал лишь восемь точных ударов: шесть силовых и два джеба. Тогда как Уайт потряс соперника 57 раз: 30 силовыми "выстрелами" и 27 джебами!

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Тем временем сын легенды бокса дебютировал в профи на разогреве у Поветкина.

Таким образом, теперь у 41-летнего Поветкина 36 побед в профи (25 нокаутом), 3 поражения и ничья. В активе 32-летнего Уайта 28 побед при двух поражениях. Напомним, в августе 2020 года в Великобритании Поветкин нокаутировал Уайта и завоевал временный титул WBC. Реванш сначала назначали на 21 ноября, затем переносили на январь и март из-за коронавируса у Александра. Смотрите, как Усик проходит силовую подготовку:

Александр Усик бьет кувалдой по шине Видео: Instagram