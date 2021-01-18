Польша неожиданно уволила главного тренера перед стартом отбора на ЧМ-2022

Бжечек вывел команду на Евро-2020, но руководить командой на чемпионате Европы будет другой тренер

Сборная Польши неожиданно рассталась с главным тренером Ежи Бжечеком. Местная ассоциация футбола объявила об отставке наставника, не назвав причины расставания. Имя его сменщика пока неизвестно. Следующий матч сборная Польши проведет в марте в отборе на ЧМ-2022.

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Бжечек возглавил сборную Польши после ЧМ-2018. С тех пор под его руководством команда провела 24 матча, одержав 12 побед, потерпев 7 поражений и 5 раз сыграв вничью. Поляки пробились на Евро-2020, где сыграет с Испанией, Швецией и Словакией. А в элитном дивизионе Лиги наций заняли третье место.

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Осенью прошлого года Польша встречалась с Украиной в товарищеском матче и обыграла команду Андрея Шевченко со счетом 2:0. Поединок ознаменовался грубым ляпом вратаря украинской команды Андрея Лунина, а Андрей Ярмоленко не реализовал пенальти.