Польского футболиста объявили национальным героем и дали крест

Нападающий сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски удостоен государственной награды – Ордена Возрождения. Командорский крест, вручаемый за выдающиеся достижения в различных областях, спортсмен получил из рук президента Польши Анджея Дуды.

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"Вы – наш национальный герой в спорте, но не только. Для меня это важный момент. Вы представляете Польшу, всегда подчеркиваете свое происхождение, я благодарю вас за это как президент Польши, – цитирует Дуду Sport.pl. – В мире много талантливых людей, но немногие играют так, как Роберт Левандовски".

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"Мне очень приятно получить эту награду, это большая честь. Футбол – это командный вид спорта, а не индивидуальный. Все, чего я добился, стало возможным благодаря тренерам, персоналу и семье", – заявил в ответ Роберт.

32-летний форвард был признан лучшим футболистом года по версии ФИФА и сезона-2019/20 по версии УЕФА. Нападающий выступает за "Баварию" с 2014 года, ранее он защищал цвета дортмундской "Боруссии" и польского "Леха". За сборную Польши Левандовски сыграл 116 матчей, забил 63 мяча.