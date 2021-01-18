Полярный Медведь, который гостил в Киеве, умер от коронавируса

Американский боец смешанных единоборств Пол Вареланс умер в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщает MMA Junkie.

Ветеран MMA заболел COVID-19 в декабре 2020-го. Из-за осложнений врачам пришлось ввести его в состоянии медикаментозной комы. Но спасти спортсмена не удалось. Полу был 51 год.

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Вареланс был известен в октагоне UFC по кличке Полярный Медведь. На UFC 7 Вареланс пробился в финал. Он провел за вечер три поединка, в последнем из которых уступил будущему чемпиону Марко Хуасу.

В 1996-м американец приехал в Киев, где принял участие в турнире IFC 1. Тогда он проиграл украинскому бойцу Игорю Вовчанчину. Также Вареланс дрался на турнирах в Бразилии и Японии.

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Всего на счету американского тяжеловеса 18 боев, девять из которых он выиграл и девять – проиграл.

Ранее мы писали, что в Абу-Даби завершился турнир UFC, где в главном бою сошлись Макс Холлоуэй и Кэлвин Каттар. Бой продлился все отведенное время и завершился победой Холлоуэя единогласным решением судей.

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