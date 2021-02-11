Помощь для скорой помощи: курьезный случай в португальском футболе

Игроки "Браги" и "Порту" пришли на помощь докторам

В первом матче полуфинала Кубка Португалии встречались "Брага" и "Порту". Команды сыграли больше 100 минут. А все из-за курьезного случая.

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На 66-й минуте встречи защитник "Браги" Давид Карму получил травму после стыка с Луисом Диасом. Арбитр удалил игрока "Порту", а Карму потребовалась помощь врачей. На поле выехала машина скорой помощи, в которую поместили игрока.

Но тронуться с места автомобиль не смог. Заглохшую машину пришлось толкать футболистам обеих команд.

Поединок завершился вничью – 1:1. На 9-й минуте счет открыли гости. отличился Мехди Тареми. А "Брага" отыгралась на 12-й минуте компенсированного времени, гол забил Франсержио. Ответный матч "Порту" – "Брага" состоится 3 марта.

Ранее мы писали, что Малиновский и Коваленко в шаге от первого трофея в Италии. "Аталанта" обыграла "Наполи" и вышла в финал Кубка Италии.