"Помойка": Оксана Баюл жестко поставила на место российскую журналистку

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл жестко наехала на журналистку российского телеканала "Матч ТВ".

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Бывшая фигуристка, а теперь журналистка, Эмма Гаджиева в одном из интервью отметила: "Постоянно побеждает тот, кто приехал на Олимпийские игры вторым-третьим номером", – имея ввиду также успех Баюл на Олимпиаде-1994.

"Многоуважаемая Эмма, каким это вторым номером я приехала на Олимпийские игры? Чемпион мира – это не второй номер, а первый. Если вы не помните Олимпийские игры 1994 года, то тогда лучше не упоминать мое имя. А то вы окажетесь не специалистом в сфере журналистики, а желтой прессой, "помойка", – написала эмоциональный пост Баюл.

К чести Гаджиевой, она извинилась перед украинкой: "За эти слова я уже извинилась в прямом эфире. К сожалению, я на слово поверила Татьяне Тарасовой, которая в прямом эфире сказала о том, что исторически так сложилось, что та, кто выигрывает предолимпийский ЧМ, не выигрывает Олимпийские игры. У меня ни в коем случае не было злого умысла. Конечно, это не снимает с меня ответственности, я должна была перепроверить информацию, но решила, что за великими тренерами перепроверять не нужно. Я исправилась в прямом эфире, который был после этих слов, и приношу свои извинения лично вам!"

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Напомним, у первой олимпийской чемпионки независимой Украины уже более длинная фамилия – Баюл-Фарина. В США Оксана обрела счастье, выйдя замуж за миллионера итальянского происхождения Карло Джея Фарину – менеджера, в свое время сотрудничавшего со Стингом и Майклом Джексоном.