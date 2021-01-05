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Поможет ли Лунину горячая Майка: конкурент украинца завел роман с "королевой соблазнов"

5 января, 20:03

Любомир Луканюк , Андрей Трофимов

Тибо Куртуа понравилась участница испанского реалити-шоу

Тибо Куртуа – сейчас №1 в "Реале". Вратарь никак не даст возможности дебютировать за "Королевский клуб" Андрею Лунину. Но вскоре все может измениться. Как пишет Marca, Куртуа закрутил роман с участницей испанского реалити-шоу "Остров соблазнов" Майкой Риверой.

Как показывает практика, часто у футболистов происходит спад, когда у них начинаются новые отношения. Может и Куртуа понадобится отдых, ведь Майка – кровь с молоком.

Интересно, что Ривера во время съемок проекта, где участники испытывают свои отношения, изменила своему партнеру уже на первом свидании.

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