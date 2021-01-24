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Порье после сенсационного нокаута намекнул на третий бой с Макгрегором

24 января, 09:48

Александр Трикиша

Что сказал победитель главного боя UFC 257

Американец Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора в главном поединке UFC 257. Сразу после боя Порье намекнул, что не против провести третий бой с ирландцем. Напомним, в 2014 году Конор нокаутировал уже самого Дастина.

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"Я счастлив, но не удивлен, поскольку проделал работу. Во-первых, хочу сказать, что Конор воспринял результат очень профессионально. У нас счет 1:1, так что, возможно, мы подеремся снова", – признался Порье, которого цитирует fightnews.info.

Напомним, что Конор покинул арену на костылях: есть оправдание поражению ирландца. Возможно, Макгрегор повредил ногу во время боя.

Ранее мы писали, что президент UFC Дана Уайт назвал бойцов, которые подерутся за титул Хабиба Нурмагомедова. Вакантный титул разыграют Дастин Порье и Майкл Чендлер.

Взвешивание и дуэль взглядов перед боем Макгрегор – Порье

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Источник: Сегодня|Спорт

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