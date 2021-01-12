Версія українською
$ 28,2
34,28

Порнозвезда стала боссом в клубе Андрея Ярмоленко

12 января, 15:48

Любомир Луканюк , Андрей Трофимов

Эмма Бентон-Хьюз вошла в совет директоров

Английский футбольный клуб "Вест Хэм" ввел в совет директоров британскую актрису и режиссера фильмов для взрослых Эмму Бентон-Хьюз. Она является гражданской женой владельца клуба Дэвида Салливана.

Псевдоним 55-летней Бентон-Хьюз для работы со взрослым контентом – Ив Ворли. Daily Star напоминает, что она засветилась в порно-фильмах под названием Lesbian Student Nurses, Naked Neighbours.

Сам Салливан сколотил состояние именно в порно-индустрии: он владел сетью секс-шопов и несколькими эротическими журналами.

Напомним, что за "Вест Хэм" выступает украинский полузащитник Андрей Ярмоленко. Вчера Ярмоленко получил самую низкую оценку среди игроков стартового состава своей команды за матч 1/32 финала Кубка Англии против "Стокпорта", который команда украинца еле выиграла со счетом – 1:0.

Напомним, Ярмоленко является самым высокооплачиваемым игроком "Вест Хэма". Его годовая зарплата составляет 5,98 миллиона фунтов (почти 7 млн евро).

Украинца, не имеющего постоянной игровой практики в "Вест Хэме", продолжают сватать в Турцию. Однако тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес дал понять, что рассчитывает на Ярмоленко.

Новости на эту же тему:
порнозвезда Андрей Ярмоленко Вест Хэм

Реклама

Новости партнеров

Как украинцев накажут за неуплату задолженности по услугам ЖКХ
"Автолюкс" сообщил об очередном нападении на рейсовый автобус
Как семья Зеленских живет на госдаче в Конча-Заспе