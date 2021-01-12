Порнозвезда стала боссом в клубе Андрея Ярмоленко

Английский футбольный клуб "Вест Хэм" ввел в совет директоров британскую актрису и режиссера фильмов для взрослых Эмму Бентон-Хьюз. Она является гражданской женой владельца клуба Дэвида Салливана.

Псевдоним 55-летней Бентон-Хьюз для работы со взрослым контентом – Ив Ворли. Daily Star напоминает, что она засветилась в порно-фильмах под названием Lesbian Student Nurses, Naked Neighbours.

Сам Салливан сколотил состояние именно в порно-индустрии: он владел сетью секс-шопов и несколькими эротическими журналами.

Напомним, что за "Вест Хэм" выступает украинский полузащитник Андрей Ярмоленко. Вчера Ярмоленко получил самую низкую оценку среди игроков стартового состава своей команды за матч 1/32 финала Кубка Англии против "Стокпорта", который команда украинца еле выиграла со счетом – 1:0.

Напомним, Ярмоленко является самым высокооплачиваемым игроком "Вест Хэма". Его годовая зарплата составляет 5,98 миллиона фунтов (почти 7 млн евро).

Украинца, не имеющего постоянной игровой практики в "Вест Хэме", продолжают сватать в Турцию. Однако тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес дал понять, что рассчитывает на Ярмоленко.