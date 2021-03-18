Послала поцелуй в вечернем платье: Свитолина шиканула в Эмиратах в украинском ресторане

Украинская теннисистка даже в Дубае нашла борщ после вылета с турнира WTA

Прима украинского тенниса Элина Свитолина в этим дни расслабляется в Эмиратах. Ныне одесситка переживает не самый лучший период своей жизни. Недавно девушка рассталась с бойфрендом – французом Гаэлем Монфисом, а в марте быстро проиграла сразу на двух турнирах на Ближнем Востоке – в Дохе и Дубае. Тем не менее, украинка старается оставаться оптимисткой и находить положительные моменты во всем.

На прошлой неделе Свитолина начала соревнование с зеркалом.

Элина задержалась в Дубае и показала несколько кадров своего времяпровождения. Теннисистка облачилась в вечерний наряд и послала поклонникам воздушный поцелуй через свою страничку в Instagram.

Воздушный поцелуй Свитолиной

И предложила всем восхититься видом города в огнях фонарей.

При этом Свитолина даже в далеких краях нашла украинское национальное блюдо.

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На днях Свитолина против Белодед похвастались своей едой.

А уже сегодня Элина восхитилась видом утреннего Дубая.

Отдых у одной из лучших теннисисток мира завершается. На следующей неделе она должна выступить на престижном турнире в Майами (США).

Смотрите, как Элина и гимнастка Анна Ризатдинова позировали для телешоу:

Свитолина и Ризатдинова на телешоу