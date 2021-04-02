После оглушительно нокаута врачи хотели госпитализировать Русского витязя

Катмен 41-летнего Поветкина не хочет, чтобы он боксировал в ближайшее время

На минувших выходных российский боксер Александр Поветкин проиграл техническим нокаутом британцу Диллиану Уайту. А медики в Гибралтаре переживали о здоровье Витязя и предложили ему остаться в больнице. Но, как рассказал катмен Поветкина Дмитрий Лучников, боксер отказался от госпитализации после реванша.

Читайте также: Стал отцом в 13 и достал пулю плоскогубцами: ТОП-10 историй про крушителя "Витязя" Уайта

"У меня был заготовлен пакет со льдом, потому что даже во время боя гематомы можно так выжечь холодом, что остаются только черные и красные пятна. После боя тоже дали Александру посидеть со льдом. Потом пришли врачи, на месте провели кучу тестирований, позадавали вопросы, потом попросили сделать МРТ, сделали, ничего не нашли. Врачи предложили ему остаться в больнице на ночь, но он посовещался с командой и отказался", – цитирует Лучникова Матч ТВ

Александр Поветкин / Фото: matchroomboxing

Лучников не готов комментировать завершение карьеры 41-летнего Поветкина, но не хотел бы, чтобы россиянин боксировал в ближайшие 4-5 месяцев: "Надо отдохнуть, привести здоровье в норму, потому что подготовка к бою — это не физкультура, это большой стресс для спортсмена. Мне бы, может, хотелось, чтобы он провел какой-то прощальный бой или что-то такое".

Ранее российского боксера отправили в больницу после тяжелейшего нокаута. Угол Поветкина выбросил полотенце в 4-м раунде и лишился титула временного чемпиона мира по версии WBC.

Поветкин – Уайт. Лучший нокаут-2020 Видео: WBC