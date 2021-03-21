После отказа играть за "Шахтер" Тайсон ударился в религию

В неприятной ситуации оказался 33-летний атакующий полузащитник "Шахтер" Тайсон. Как стало вчера известно, Тайсона сослали в дубль "Шахтера", Срна рассказал за что. На наказание бразилец отреагировал своеобразный образом.

На своей страничке в Instagram хавбек опубликовал молитву, в которой попросил Бога забрать его беспокойство, научить быть сильным и поблагодарил его за все.

В четверг "Шахтер" проиграл домашний матч "Роме" 1:2 в 1/8 финала Лиги Европы и покинул турнир.

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Также вчера ассистент директора по футболу "Шахтера" Карло Николини в интервью итальянскому журналисту Николо Скире сообщил, что Тайсон отказался принимать предложения "горняков", поскольку хочет вернуться в Бразилию. Контракт с клубом у него заканчивается ближайшим летом. Выступает он за донецкую команду с 2013 года, до этого играл за харьковский "Металлист".

В чемпионате Украины "горняки" занимают второе место, отставая за восемь туров до финиша на четыре очка от "Динамо". Сегодня "оранжево-черные" сыграют со "Львовом" в Харькове, а киевляне примут "Рух" на "Олимпийском".

Смотрите момент Тайсона в матче "Шахтер" – "Заря":