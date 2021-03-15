Версія українською
$ 27,73
33,08

Фото этой красотки заставят вас полюбить хоккей на траве

15 марта, 16:12

Александр Трикиша

Свои формы Андрея сравнивает с Ferrari

Считаете хоккей на траве скучным спортом? Вы просто не видели, какие красотки там играют. Чего только стоит словенка Андрея Ритупер. Страница спортсменки в Instagram могла бы дать бой любой модели.

Андрея ни капельки не стесняется выкладывать откровенные фото на всеобщее обозрение. Свою позицию она описала четко и красочно: "Если у вас есть Ferrari, вы не оставите его в гараже".

Читайте также:

Новости на эту же тему:

Какая красотка на матче "Шахтер" – "Десна"! Вот почему Соломон забил два мяча за две минуты Голая модель, "желавшая отдаться Роналду", опубликовала фото на грани фола "Какого черта они убирают грудь?!" Сексуальная гольфистка раскритиковала сдувшийся бюст Лолы Банни Секс-символ украинского спорта удивила своим видом в Египте
девушка хоккей на траве WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Министр пояснила, кому повысят пенсии до 7000
Полякова раскрыла всю правду о том, как увела мужа
Стало известно, кого не коснется индексация пенсий