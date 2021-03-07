После увольнения борца за украинский язык "Львов" разгромно проиграл "Заре"

В воскресном матче 17-го тура УПЛ "Заря" в Запорожье разгромила ФК "Львов" 4:0. По дублю на своей счет еще в первом тайме записали форварды луганчан – 33-летний украинец Александр Гладкий и 19-летний иранец Аллахьяр Сайядманеш.
Видео голов "Зари" в ворота "Львова"
"Заря"- "Львов" – 1:0. Гладкий, 9
"Заря" – "Львов" – 2:0. Сайядманеш, 13
"Заря" – "Львов" – 3:0. Гладкий, 16
"Заря" – "Львов" – 4:0. Сайядманеш, 39
Это поражение аутсайдера УПЛ "Львова" стало первым после назначения новым главным тренером команды бывшего игрока "Динамо" Анатолия Бессмертного.
Отметим, что предыдущий тренер "Львова" Виталий Шумский в феврале стал известен на всю Украину. Во время матча с "Колосом" во Львове тренер спросил у резервного арбитра киевлянина Николая Кривоносова: Почему вы разговариваете со мной на русском? И увидел перед собой "горчичник" от главного рефери Виктора Копиевского из Кропивницкого.
По словам Шумского, причиной его отставки стал не языковой скандал, а негативные результаты.
Что касается "Зари", то благодаря воскресному разгрому "Львова" лугачане продолжают погоню за "Динамо" и "Шахтером" в УПЛ, отставая от них на 8 и 4 очка соответственно, но имея одну игру в запасе.
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