Версія українською
$ 27,85
33,65

Последние медали чемпионата мира по биатлону: Украина назвала состав на эстафеты

19 февраля, 19:19

Андрей Фоменко

В выходные в Словении состоятся еще четыре гонки – по две в субботу и воскресенье

За два дня до завершения мирового форума в Поклюке сборная Украины остается без медалей. Однако шансы подняться на пьедестал остаются. Напомним расписание всех гонок чемпионата мира по биатлону.

Лучшие результаты наши показывали в коллективных гонках. В четверг Украина завершила одиночную эстафету четвертой – так же, как и смешанную. В субботу на словенской трассе пройдут две классические эстафеты. В женский квартет наш тренерский штаб включил Анастасию Меркушину, Юлию Джиму, Дарью Блашко и Елену Пидгрушную. Начало гонки – в 12:45.

Юлия Джима и Елена Пидгрушная / Фото: biathlon.com.ua

Реклама

Мужская эстафета стартует в 16:00. За медали попробуют бороться: Богдан Цымбал, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко. Главный тренер "сине-желтых" Юрай Санитра надеется, что и женщины, и мужчины смогут бороться за высокие места и не выпадать из обоймы претендентов на успех до конца. С учетом этого и расставляли биатлонистов по этапам. Правда, представители сильного пола в таком сочетании выступят впервые.

Тем временем, лидер сборной Украины по биатлону собрался уходить.

Завершится же чемпионат в воскресенье двумя гонками с массовым стартом.

Смотрите подборку кадров Габриэлы Коукаловой:

Габриэла Коукалова – фото из Instagram

Новости на эту же тему:
биатлон Эстафета сборная Украины по биатлону чемпионат мира по биатлону Поклюка

Реклама

Новости партнеров

«Карлсруэ» придумал идеальную тактику при угловых
За что выгнали Селезнева из "Колоса" на самом деле
Лыжница сломала ногу во время гонки, но заметила это после финиша