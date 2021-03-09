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Посол Израиля осудил переименование стадиона в Тернополе в честь Романа Шухевича

9 марта, 19:26

Александр Трикиша

Джоэль Лион требует немедленной отмены решения городского совета

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил решение переименовать Тернопольский городской стадион в честь главнокомандующего УПА Романа Шухевича. Решение было принято в годовщину смерти Шухевича 5 марта Тернопольским городским советом.

"Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя пресловутого гауптмана SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения", – написал дипломат в Twitter.

Позже его сообщение ретвитнуло Посольство Израиля в Украине и продублировало слова Лиона на украинском языке.

Отметим, что стадион в Тернополе должен принять финал Кубка Украины 2021 года. Недавно состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины.

Интересно, что в 2013 году в Украине хотели на законодательном уровне запретить Бандеру и Шухевича на стадионах. Так бывшие власти боролись с футбольными фанатами.

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Источник: Сегодня|Спорт

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